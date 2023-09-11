"Именно так мы выиграем эту войну"(с)

Александр Салтановский

Свинорылый алкаш парАшенко очень сильно ошибся в утверждении, что мы ничего не умеем делать, а это именно укруинцы ничего не умеют делать и могут только клянчить, то дайтэ грошэй, то дайтэ зброю, своё то всё просрали и работать не хотят, да уже и не могут!