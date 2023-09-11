«Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвале»(с)Пэтро ПоросёнкоВ России выборы (строго по графику).
"Именно так мы выиграем эту войну"(с)
Комментарии
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Александр Салтановский
Свинорылый алкаш парАшенко очень сильно ошибся в утверждении, что мы ничего не умеем делать, а это именно укруинцы ничего не умеют делать и могут только клянчить, то дайтэ грошэй, то дайтэ зброю, своё то всё просрали и работать не хотят, да уже и не могут!
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12 час.
ИК
Иосиф Калинин
Восстанавливают, говорите? Ну, что ж, дело хорошее! Вот только благодарности за это не ждите. Да, хрен с ней, с их благодарностью. У меня есть тяжелое подозрение, что рано или поздно все эти новоявленные россияне потребуют "свободы", и опять будут смотреть в сторону Европы.
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3 час.
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