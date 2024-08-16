Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Даже взрывчатку делаем сами»: ВСУ жалуются на дефицит оружия

«Даже взрывчатку делаем сами»: ВСУ жалуются на дефицит оружия

Украинской армии не хватает не только ударных дронов, но и операторов для них и даже взрывчатки. Об этом в эфире интернет-канала «InterVizor» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Анна Ахметзянова
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