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ЕС увеличил импорт российского СПГ до рекордного уровня перед вступлением запрета

ЕС увеличил импорт российского СПГ до рекордного уровня перед вступлением запрета

В первой половине 2026 года страны Европейского союза импортировали 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ», что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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