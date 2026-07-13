ЕС увеличил импорт российского СПГ до рекордного уровня перед вступлением запрета

В первой половине 2026 года страны Европейского союза импортировали 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ», что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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