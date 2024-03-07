Сийярто назвал разумным решение Шольца не отправлять Taurus Киеву

Global Look Press/IMAGO/Arnulf Hettrich Канцлер Германии Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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