Одну из подъездных дорог к Астрахани отремонтируют за 2,5 недели

Начались восстановительные работы на подъезде к городу от Трех Протоков до Яксатово. На участок в Приволжском районе протяжённостью более двух километров вышла бригада из 50 человек и 30 единиц спецтехники.
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