👉До 2014 года многих чиновников «брали на карандаш», кто приезжал на «Великое русское слово» в Крым Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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👉До 2014 года многих чиновников «брали на карандаш», кто приезжал на «Великое русское слово» в Крым Глава Крыма Сергей Аксёнов.