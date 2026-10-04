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Контрафронт

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Эквадор: четыре человека были убиты и двое ранены, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь...

Эквадор: четыре человека были убиты и двое ранены, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь в парикмахерской в ​​районе Трес-Постес города Ягуачи, провинция Гуаяс, во второй половине дня 3 октября.

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