Влияние болезней и лекарств на сонливость в течение дня

В эфире программы «О самом главном» доктор Александр Мясников затронул тему дневной сонливости. Иногда она бывает легко объяснимой, например, если человек нарушает свой режим — поздно ложится и поздно встает или, наоборот, сдвигает все слишком рано.
В эфире программы «О самом главном» доктор Александр Мясников затронул тему дневной сонливости. Иногда она бывает легко объяснимой, например, если человек нарушает свой режим — поздно ложится и поздно встает или, наоборот, сдвигает все слишком рано.
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