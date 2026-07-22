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Смоленская Газета

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22 июля. События дня

22 июля. События дня

Светлана Прудникова: Каждый может внести добровольный вклад в укрепление обороны нашей страны Над Смоленской областью сбили один вражеский беспилотник Губернатор Василий Анохин рассказал о развитии хоккея в Смоленской области В Смоленской области стартовал Всероссийский семейный слёт «Родные – Любимые» В Смоленской области продолжается сбор гуманитарной помощи в рамках акции #МЫВМЕСТЕ Смоленщина впервые отметила День многодетной семьи .

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