Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС

Со спортом то же самое. Вы сразу не поверите, но спортсмены там не на содержании у государства, а именно, кормятся от частных фондов. А зачастую - работают, именно токарями или почтальонами. И есть там такой вектор движения, как сделать спортивные состязания - хотя бы самоокупаемыми. То есть, в виде замечательного праздничного шоу, с черлидершами, симпатичными такими, пивом и чипсами на трибунах с рекламой. А почему нет то? Лучше пустующие трибуны огромного, за миллиард не рублей стадиона "Зенит-Арена"?