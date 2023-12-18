Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elvira Neff
    А кто и кого просил крякать? Сбежавшие «патриоты» вы свой выбор сделали и не мешайте молодым талантам .Креаклы раскрякал...
  • Erna Абих
    Шаман, умничка. Певец от  Бога, а Агутин, чмошник, никогда он мне не нравился, тупые глаза. Предатель и подлец, брать...Креаклы раскрякал...
  • Модест
    Куда делись яйца с российских птицефабрик? Наверное мигранты тоннами скупают и к себе в аулы отправляют? Наверное рын...В Россию завезли ...

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спортДвукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил об отказе участвовать в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Сразу будет видно, в кого имеет смысл вкладывать государственное финансирование, а кто спортивно-нейтрален и для страны в общем-то бесполезен.
Ответить
1 д.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
в США
Ответить
1 д.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Со спортом то же самое. Вы сразу не поверите, но спортсмены там не на содержании у государства, а именно, кормятся от частных фондов. А зачастую - работают, именно токарями или почтальонами. И есть там такой вектор движения, как сделать спортивные состязания - хотя бы самоокупаемыми. То есть, в виде замечательного праздничного шоу, с черлидершами, симпатичными такими, пивом и чипсами на трибунах с рекламой. А почему нет то? Лучше пустующие трибуны огромного, за миллиард не рублей стадиона &quot;Зенит-Арена&quot;?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх