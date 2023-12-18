Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спортДвукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объявил об отказе участвовать в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года.
Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт
Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Сразу будет видно, в кого имеет смысл вкладывать государственное финансирование, а кто спортивно-нейтрален и для страны в общем-то бесполезен.
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1 д.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
в США
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1 д.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Со спортом то же самое. Вы сразу не поверите, но спортсмены там не на содержании у государства, а именно, кормятся от частных фондов. А зачастую - работают, именно токарями или почтальонами. И есть там такой вектор движения, как сделать спортивные состязания - хотя бы самоокупаемыми. То есть, в виде замечательного праздничного шоу, с черлидершами, симпатичными такими, пивом и чипсами на трибунах с рекламой. А почему нет то? Лучше пустующие трибуны огромного, за миллиард не рублей стадиона "Зенит-Арена"?
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1 д.
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