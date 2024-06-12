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Отчаяние или месть! США идут на крайние меры: снятие запрета на поставки оружия нацистам

Отчаяние или месть! США идут на крайние меры: снятие запрета на поставки оружия нацистам

В отчаянной попытке поддержать Киев, США прибегают к все более спорным решениям. Недавнее снятие запрета на поставки оружия в бригаду «Азов»* (запрещенная в России организация) демонстрирует это как нельзя лучше.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Просто нам надо взять за правило, как в ВОВ эсесовцев расстреливали на месте, так же надо делать и с  батальонами  нациков на Украине.
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17 час.

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