В отчаянной попытке поддержать Киев, США прибегают к все более спорным решениям. Недавнее снятие запрета на поставки оружия в бригаду «Азов»* (запрещенная в России организация) демонстрирует это как нельзя лучше.
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