Газодизель-генератор 16ГДГ для нового локомотива 3ТЭ30 успешно завершил приемочные испытания

На Коломенском заводе (входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») успешно завершены приемочные испытания газодизель-генератор 16ГДГ для новейшего магистрального грузового тепловоза 3ТЭ30, который строится в настоящее время на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, входит в состав ТМХ).