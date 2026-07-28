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Вгудок

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Газодизель-генератор 16ГДГ для нового локомотива 3ТЭ30 успешно завершил приемочные испытания

Газодизель-генератор 16ГДГ для нового локомотива 3ТЭ30 успешно завершил приемочные испытания

На Коломенском заводе (входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») успешно завершены приемочные испытания газодизель-генератор 16ГДГ для новейшего магистрального грузового тепловоза 3ТЭ30, который строится в настоящее время на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, входит в состав ТМХ).

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