Итоги года. Россия

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ВЛАДИМИР ЛАПИН

... я в больнице стою в очереди к врачу, смотрю на дверях соседнего кабинета надпись, врач такой то, мед.сестра Дунай В.А., на память сразу пришёл припев этой песни, я чуток приоткрыл дверь в кабинет и спел куплет потихоньку....., медсестра выбежала, улыбается, ну что вы так, у нас же приём больных, врач ворчит, я извинился, она ещё раз улыбнулась и ушла, в очереди народ развеселился, меня похвалили......