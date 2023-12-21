Политика как он...
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Политика как она есть

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Итоги года. Россия

Продолжаем подводить итоги года.Теперь о главном – о России.О внешнеполитических успехах Российской Федерации за прошедший год мы поговорим в одной из следующих частей (посвящённой геополитическим раскладам и их изменениям).

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
КУЛЬТУРА.Культурные на кухне обо всем,на публике одобрямс. ЭКОНОМИКА.Итоги.Рост денежных агрегатов в 2023г.Мо; М1; М2.Не заработали.Раздали всем.ИНФОРМПОЛИТИКА.Все на телевизионных шоу типа 60 минут.По 5 телеканалам.Информация и политика для размышлений.СВО. Штурмуем,но не бомбим.Бережeм.Гуманизм и милосердие к падшим.
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16 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
... я в больнице стою в очереди к врачу, смотрю на дверях соседнего кабинета надпись, врач такой то, мед.сестра Дунай В.А., на память сразу пришёл припев этой песни, я чуток приоткрыл дверь в кабинет и спел куплет потихоньку....., медсестра выбежала, улыбается, ну что вы так, у нас же приём больных, врач ворчит, я извинился, она ещё раз улыбнулась и ушла, в очереди народ развеселился, меня похвалили......
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13 час.
Лидия Курзаева
Прекрасная и очень душевная песня была. Жаль, что была. Спасибо, что напомнили!
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