Медики танковой армии ЗВО в первую неделю работы в Туле оказали помощь свыше 90 пациентам с коронавирусом

На территории городской больницы 10 врачей и 20 медсестер танкового объединения Западного военного округа, врачи инфекционисты, реаниматологи.
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