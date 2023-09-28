На форуме туристических территорий в Сочи обсудят будущее отрасли

Как изменится сфера туризма в России через 10 лет? Этот и другие вопросы более 150 экспертов, связанных с индустрией гостеприимства, планируют обсудить на "FTT-2023: Форум туристических территорий", который с 9 по 13 октября пройдет в сочинской Красной Поляне.