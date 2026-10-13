Росстат: производство зерна в 2025 году на 70% превысило уровень потребления

Россия в 2025 году произвела зерно в объёме, который на 72,7% превысил уровень внутреннего потребления.
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