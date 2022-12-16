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Эксперт связал тюремный приговор мэру Стамбула с выборами президента Турции

Эксперт связал тюремный приговор мэру Стамбула с выборами президента Турции

Обвинительный приговор мэру Стамбула Экрему Иммамоглу и запрет на политическую деятельность может быть связан с грядущими президентскими выборами в Турции, говорится в статье журналиста Мурата Еткина, опубликованной 15 декабря в Independent Turkce.

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