Эксперт связал тюремный приговор мэру Стамбула с выборами президента Турции

Обвинительный приговор мэру Стамбула Экрему Иммамоглу и запрет на политическую деятельность может быть связан с грядущими президентскими выборами в Турции, говорится в статье журналиста Мурата Еткина, опубликованной 15 декабря в Independent Turkce.
Обвинительный приговор мэру Стамбула Экрему Иммамоглу и запрет на политическую деятельность может быть связан с грядущими президентскими выборами в Турции, говорится в статье журналиста Мурата Еткина, опубликованной 15 декабря в Independent Turkce.
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