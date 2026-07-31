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HR-эксперт Ветерков: качественная подработка повышает шансы на трудоустройство

HR-эксперт Ветерков: качественная подработка повышает шансы на трудоустройство

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что молодым россиянам в поисках высокооплачиваемой работы стоит начать с подработок и разовых заказов, чтобы продемонстрировать работодателю свои навыки.

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