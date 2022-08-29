В книжных стартах поучаствовали дети Сахпоселка в Уссурийске

В библиотеке №5 микрорайона Южный в Уссурийске прошла литературная игра "Книжные старты". Выполняя задания, ребята освежили знания из школьной программы, что как нельзя актуально перед началом учебного года, сообщает ИА UssurMedia.
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