Скандальный русский гигант спасет клуб-неудачник из США? Ничушкин впервые может стать главной звездой команды

Большие ожидания.«Колорадо» — особенный клуб для Валерия Ничушкина. С одной стороны, в «Эвеланш» у россиянина было очень много хороших моментов — там он стал одним из лучших силовых форвардов НХЛ, ставил личные рекорды результативности и брал Кубок Стэнли.