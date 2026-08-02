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Скандальный русский гигант спасет клуб-неудачник из США? Ничушкин впервые может стать главной звездой команды

Скандальный русский гигант спасет клуб-неудачник из США? Ничушкин впервые может стать главной звездой команды

Большие ожидания.«Колорадо» — особенный клуб для Валерия Ничушкина. С одной стороны, в «Эвеланш» у россиянина было очень много хороших моментов — там он стал одним из лучших силовых форвардов НХЛ, ставил личные рекорды результативности и брал Кубок Стэнли.

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