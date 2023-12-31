Как Европа стала жертвой России и США

Страна потихоньку готовится провожать в кругу близких не самый простой 2023 год и уже можно подвести краткие итоги Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Нужно отметить, что на протяжении последних двенадцати месяцев антироссийское сообщество продолжало заниматься самовнушением, в миллионный раз повторяя мантру о неминуемом крахе нашей страны, крушении экономики, неотвратимой нищете и поражении на фронте.