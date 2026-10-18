Всего за вечер уничтожены два беспилотника, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Вечер 18 октября, воскресенья, выдался насыщенным для системы ПВО Тульской области.
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