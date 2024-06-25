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Очень трудный тест на интеллект: только человек с высоким IQ способен найти отличающийся символ

Очень трудный тест на интеллект: только человек с высоким IQ способен найти отличающийся символ

У вас есть всего 15 секунд! фото: MidjorneyParentsЕсли вы не любите классические тесты на IQ также, как их не любим мы — скука смертная — мы придумали решение! Предлагаем вам пройти наш тест — вам потребуется всего 15 секунд и немного внимания.

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