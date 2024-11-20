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Брошенный детский сад в Челябинске каждый день грозит пожаром соседнему дому

Брошенный детский сад в Челябинске каждый день грозит пожаром соседнему дому

Жители дома в Челябинске рискуют сгореть из-за заброшенного здания по соседству. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители дома №48 по улице Энергетиков в Ленинском районе Челябинска по нескольку раз в неделю наблюдают пламя, пожирающее стены и вещи в соседнем здании.

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