Трамп заявил, что США прекратят любое финансирование ЮАР

REUTERS/Carlos Barria Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этом государстве.
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