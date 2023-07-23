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Кардиолог Кондрахин рассказал, в каких случаях назначают антикоагулянты, разжижающие кровь

Кандидат медицинских наук, кардиолог и клинический фармаколог Андрей Кондрахин во время беседы с интернет-изданием Pravda.

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