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Паоло Банкеро, Джабари Смит и Джейлен Грин – в десятке лучших моментов дня

Паоло Банкеро, Джабари Смит и Джейлен Грин – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись в 9 марта. Лучшими эпизодами дня стали данк Паоло Банкеро («Орландо»), трехочковый Джабари Смита («Хьюстон») и лэй-ап Джейлена Грина («Хьюстон») спиной к кольцу.

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