Юрист Ярмуш поддержала идею об ужесточении наказания иноагентам за дезинформацию о военных

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ужесточить наказание для физлиц-иноагентов за распространение ложной информации о российской армии.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ужесточить наказание для физлиц-иноагентов за распространение ложной информации о российской армии.
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