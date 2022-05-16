RT Russia

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Юрист Ярмуш поддержала идею об ужесточении наказания иноагентам за дезинформацию о военных

Юрист Ярмуш поддержала идею об ужесточении наказания иноагентам за дезинформацию о военных

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ужесточить наказание для физлиц-иноагентов за распространение ложной информации о российской армии.

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