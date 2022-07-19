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Кожевников о календаре КХЛ: «Играть по 70 матчей – нужно мастерство. В противном случае болельщики могут заснуть»

Александр Кожевников высказался о календаре нового сезона КХЛ. – Нравится ли вам календарь регулярного чемпионата-2022/23? – Самое главное, чтобы он понравился хоккеистам.

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