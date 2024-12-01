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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашевский об удалениях в матче с «Куньлунем»: «У них крупные ребята, но что-то они много падали. У нас штрафы за невынужденные удаления, это будет уроком»

– Игра для тебя получилась в две стороны. Гол и передача, но при этом удаления. Каких эмоций все-таки больше – позитивных или негативных? – Надо радоваться, что мы победили, но осадочек остался.

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