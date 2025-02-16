Что ужасает всех атеистов

Игорь Кинжалов

"ничего доказать не могут, вот и метаются)," - грамотно надо писать "мечутся", а не "Метаются"... Вот и у автора "метается" в голове дурь, когда пишет, что Вселенная кишит разумными существами и об этом скоро узнаем...Не узнаем, вредитель русского языка, научно доказано, что в нашей галактике нет, кроме, как на Земле, разумной жизни. Вполне возможно, она есть в других галактиках, но о её "кишении" нам никогда не узнать...