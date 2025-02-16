Если вы подумали, что неверующих раздражает, отсутствие Бога или пустота (мол, ничего доказать не могут, вот и метаются), то ошиблись.
Что ужасает всех атеистов
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Игорь Кинжалов
"ничего доказать не могут, вот и метаются)," - грамотно надо писать "мечутся", а не "Метаются"... Вот и у автора "метается" в голове дурь, когда пишет, что Вселенная кишит разумными существами и об этом скоро узнаем...Не узнаем, вредитель русского языка, научно доказано, что в нашей галактике нет, кроме, как на Земле, разумной жизни. Вполне возможно, она есть в других галактиках, но о её "кишении" нам никогда не узнать...
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4 час.
Александр Рябчиков
Мы надёжно изолированы друг от друга космическими расстояниями
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3 час.
Скиф Туран
"Свидетели Иеговы" - это секта и представлять её в качестве образца для обсуждения, не этично. В России, главной религией является православие, которое объединило Империю, служило моральным эталоном в быту, межличностных отношениях, политике. С Православием, Россия, всегда, только крепла, а пришла в упадок когда воцарился жидовский атеизм. После того как, оковы атеизма, ослабели, а люди стали возвращаться к православию, Россия стала одним из сильнейших государств на земле.
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1 час.
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