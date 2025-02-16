ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Что ужасает всех атеистов

Что ужасает всех атеистов

Если вы подумали, что неверующих раздражает, отсутствие Бога или пустота (мол, ничего доказать не могут, вот и метаются), то ошиблись.

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
&quot;ничего доказать не могут, вот и метаются),&quot; - грамотно надо писать &quot;мечутся&quot;, а не &quot;Метаются&quot;... Вот и у автора &quot;метается&quot; в голове дурь, когда пишет, что Вселенная кишит разумными существами и об этом скоро  узнаем...Не узнаем, вредитель русского языка, научно доказано, что в нашей галактике нет, кроме, как на Земле, разумной жизни. Вполне возможно, она есть в других галактиках, но о её &quot;кишении&quot; нам никогда не узнать...
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Александр Рябчиков
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Скиф Туран
&quot;Свидетели Иеговы&quot; - это секта и представлять её в качестве образца для обсуждения, не этично. В России, главной религией является православие, которое объединило Империю, служило моральным эталоном в быту, межличностных отношениях, политике. С Православием, Россия, всегда, только крепла, а пришла в упадок когда воцарился жидовский атеизм. После того как, оковы атеизма, ослабели, а люди стали возвращаться к православию, Россия стала одним из сильнейших государств на земле.
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1 час.
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