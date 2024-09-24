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Боррель считает, что «провал на Украине станет провалом везде»

Боррель считает, что «провал на Украине станет провалом везде»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что неудача на Украине станет повсеместным провалом.

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