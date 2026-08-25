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Новости Липецка

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Суд лишил прав тракториста женщину из Липецкой области

Суд лишил прав тракториста женщину из Липецкой области

Образовательный центр «Форвард» выдал свидетельства трактористов без проведения занятий.Добринский райсуд в Липецкой области рассмотрел необычное дело: местная жительница лишилась прав на управление трактором, хотя по документам она прошла полный курс обучения.

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