Суд лишил прав тракториста женщину из Липецкой области

Образовательный центр «Форвард» выдал свидетельства трактористов без проведения занятий.Добринский райсуд в Липецкой области рассмотрел необычное дело: местная жительница лишилась прав на управление трактором, хотя по документам она прошла полный курс обучения.
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