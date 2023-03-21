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В Петербурге сотрудники завода Nissan начали увольняться: причина в смене условий простоя

Предприятие готовят к перезапуску. Сотрудникам пообещали вахту и питание. В Петербурге сотрудники бывшего автомобильного завода Nissan, который недавно стал собственностью «Автоваза», начали увольняться в связи с изменениями условий простоя.

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