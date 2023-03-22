В МИД заявили, что США «нарываются» на контрмеры России полетами дронов над Черным морем

Shutterstock Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США нарываются на ответные меры со стороны России намерением продолжать полеты своих беспилотников над акваторией Черного моря, передает ТАСС.
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