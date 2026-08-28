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Николь Кидман и Сандра Буллок посетили премьеру фильма "Практическая магия 2" в Лондоне

Николь Кидман и Сандра Буллок посетили премьеру фильма "Практическая магия 2" в Лондоне

Николь Кидман и Сандра Буллок посетили лондонскую премьеру продолжения культового фильма "Практическая магия".

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