Настоящий рост исторических личностей, который вас удивит

Нам со школьной скамьи внушали, что Наполеон Бонапарт был коротышкой. Между тем император Франции был ростом 169 см, что для 18-19 веков было даже чуть выше среднего роста.
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