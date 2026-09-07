Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении жительницы Воронежа

Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении жительницы Воронежа

 В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Воронеже в ходе конфликта из-за парковочного места сосед жестоко избил женщину.

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