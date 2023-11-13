«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России

В России запустили процесс подготовки к производству легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow 2023.
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