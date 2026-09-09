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Организаторы назвали звездных гостей Международного фестиваля молодежи: Дима Билан, The Hatters, AY YOLA

Организаторы назвали звездных гостей Международного фестиваля молодежи: Дима Билан, The Hatters, AY YOLA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября, ФедералПресс. С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи.

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