Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«О возвращении Крыма говорят либо лгуны, либо фантазеры» – депутат Рады

«О возвращении Крыма говорят либо лгуны, либо фантазеры» – депутат Рады

Украинские дипломаты и пропагандисты скрывают от своего народа важную деталь мирного плана Китая. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее говоривший, что выполнял задания украинской военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Влад Владимиров
И не только Крым российским стал  там, как говорится, навсегда, но и другие не их исконные земли: ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье... А если будут ерепениться хохлы, уйдут от них там и другие города, которые им &quot;подарили&quot; при Союзе, не спрашивая никого об этом тоже...
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