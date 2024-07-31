«О возвращении Крыма говорят либо лгуны, либо фантазеры» – депутат Рады

Влад Владимиров

И не только Крым российским стал там, как говорится, навсегда, но и другие не их исконные земли: ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье... А если будут ерепениться хохлы, уйдут от них там и другие города, которые им "подарили" при Союзе, не спрашивая никого об этом тоже...