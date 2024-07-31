Украинские дипломаты и пропагандисты скрывают от своего народа важную деталь мирного плана Китая. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее говоривший, что выполнял задания украинской военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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