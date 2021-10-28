gorod55

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Абрамченко одобрила выпуск зелёных облигаций на 100 млрд рублей

Абрамченко одобрила выпуск зелёных облигаций на 100 млрд рублей

Программа по выпуску ценных бумаг была одобрена наблюдательным советом РЭО. Вице-премьер России Виктория Абрамченко считает, что в рамках данной программы по выпуску облигаций будут выделены деньги на строительство объектов обращения с отходами.

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