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Wirex интегрирует Tempo для выпуска корпоративных карт с поддержкой стейблкоинов

Wirex интегрирует Tempo для выпуска корпоративных карт с поддержкой стейблкоинов

Wirex добавила Tempo в качестве опции для проведения расчетов в рамках корпоративных программ выпуска карт с поддержкой стейблкоинов.

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