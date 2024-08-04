💡В Сакском районе без света остались больше 10 тысяч человек Это связано с технологическим нарушением в сетях «Крымэнерго», сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
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💡В Сакском районе без света остались больше 10 тысяч человек Это связано с технологическим нарушением в сетях «Крымэнерго», сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.