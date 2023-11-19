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ДЕЛО НЕ В НАРОДАХ – ВОПРОС К ЧИНОВНИКАМ: ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ ПОКАЗАЛ "ФОКУС" С МИГРАНТАМИ

ДЕЛО НЕ В НАРОДАХ – ВОПРОС К ЧИНОВНИКАМ: ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ ПОКАЗАЛ "ФОКУС" С МИГРАНТАМИ

Мигранты есть, а проблем с ними нет никаких – в чём "секрет" стран, где работает множество иностранцев, не оказывая негативного влияния на жизнь местных жителей? По словам Андрея Медведева, дело не в "плохих народах" – вопрос в первую очередь к чиновникам.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Мигранты выгодны чиновникам. Берут взятки и никак не нажрутся. Лоббируют все законы по эмигрантам. Жить в России они не собираются, дети учатся за границей. Народ для них, как бельмо на глазу. Хочет, чтобы законы исполнялись,  криминал у нас сросся с чиновниками. Рыжего таракана выпустили из России, а сколько зла он принёс нашему народу. Сколько помню, столько мы постоянно выживаем. Когда же будем хорошо и главное, безопасно жить в своей стране?
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3 час.
Денис Зарюгин
Во всех этих странах мигранты работают по рабочей визе вахтовым методом и без семей, а главное, никакому даже самому идиотскому чиновнику в Саудовской Аравии, Бахрейне, или Омане даже в голову не придёт раздавать им гражданство, а в России им продают российское гражданство по дешёвке, за небольшую взяточку, а после получения гражданства они и начинают беспредел в отношении местного населения т.к. хотят жить здесь по законам шариата, а по этим законам русские для них неверные, которых нужно уничтожать, а всякие муфтии поддерживают их в этом. А осуществляет этот коррупционный бизнес по продаже российского гражданства ФМС, а крышует его МФД, т.е. Колокольцев, а передал этот коррупционный бизнес в МВД сам Гарант (Указ Президента РФ от 05.04.2016 №156), после чего и начался массовый завоз в Россию мигрантов из Средней Азии и Закавказья.
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2 час.
Олег Орлов
Это упущение полуграмотных чиновников...  Ни один здравомыслящий человек не будет касаться голой рукой до раскаленной до красна печи... А они что? Мигрантов считают слабоумными??? Жесткие законы и строгость их выполнения,  мигрант ты или нет... А кто следит за этим и не выполняет, гнать поганой метлой...
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1 час.

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