После вмешательства замгенпрокурора Зайцева на судебного пристава из ХМАО возбудили уголовное дело

Прокуратура ХМАО после вмешательства заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева оштрафовала алиментщика за долги и возбудила уголовное дело на сотрудника УФССП региона за превышение должностных полномочий.
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