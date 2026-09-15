Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Бывший депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт», немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Устав ООН до сих пор содержит оговорку о «вражеских государствах».
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