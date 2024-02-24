Мощное время Полнолуния 24.02.24: гороскоп для каждого знака зодиака Елена ГалицкаяС наступлением 19 февраля 2024 года мы вступили в период, насыщенный астрологическими транзитами, которые обещают принести глубокие уроки и перемены.