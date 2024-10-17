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Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава осудили на семь лет

Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава осудили на семь лет

Евгений Брюн стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.Кузьминский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна.

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