На Ямале четыре человека застряли на лодке и снегоходе в тонком весеннем льду

На Ямале спасателям пришлось вызволять из ледяного плена четырех человек, в том числе двоих детей. Как сообщает ЕДДС округа, вечером 20 мая в 21:48 по телефону 112 поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что в районе третьего озера Ярсалинский сор во льду застряла моторная лодка с тремя пассажирами на борту, в их числе были двое детей.